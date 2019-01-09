Интернет-магазины начали подключать к онлайн-оплате пошлин

"Почта России" и Федеральная таможенная служба запустили пилот по дистанционному взиманию таможенных пошлины за товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.

Проект стартовал после вступления в силу, 8 января 2019 года, приказа Минфина "Об определении требований к назначенным операторам почтовой связи и условий совершения операций по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках международной электронной торговли, пересылаемых в адрес такого лица в международных почтовых отправлениях".

ИТ-решение позволяет интернет-магазину сразу уведомлять покупателя о том, что беспошлинный порог покупки превышен и надо заплатить пошлину. В 2019 году порог беспошлинного заказа посылок составляет 500 евро в месяц. То есть, если вы купили в месяц товаров на сумму свыше 500 евро за рубежом, то придется заплатить 30 процентов от суммы, на которую вы превысили порог, пояснили "РГ" в "Почте России".

Например, вы заказали товаров на 600 евро, пошлину заплатите со ста евро. Причем деньги (уплата пошлины) пойдут сразу транзитом через "Почту России" в казну и не будут "крутиться" в интернет-магазине.

Интернет-магазины уже начали процесс подключения к системе. Для них это еще один из способов повысить свою конкурентоспособность. Их покупателям не надо будет платить таможенные пошлины, как это было до начала 2019 года, в почтовом отделении. Подключение к системе не будет обязательным, и не все магазины будут онлайн взимать пошлины. Клиентам таких ресурсов по-прежнему придется платить таможенные пошлины при получении товара.