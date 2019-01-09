Испытания нового китайского стелс-беспилотника показали на видео

Новый китайский стелс-беспилотный аппарат Sky Hawk проводит испытания взлета и посадки. Он разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности.

Как сообщает издание Global Times, Центральное телевидение Китая (CCTV) впервые показало видео с китайским летающим стелс-беспилотником, подобным летающей тарелке. Специалисты КНР утверждают, что технологии, освоенные разработчиками, позволят беспилотнику летать быстрее, дальше и при этом быть невидимым.

Дрон впервые продемонстрировали на авиашоу в Чжухае в 2018 году. Обладая аэродинамическим дизайном "летающее крыло", похожим на американский стелс-бомбардировщик B-2, Sky Hawk представляет собой высотный, дальний и высокоскоростной беспилотный летательный аппарат, способный выполнять разведывательные и патрульные миссии.

Как пишет издание, Sky Hawk также будет работать на будущих авианосцах Китая, которые станут использовать электромагнитные катапульты.

Технические характеристики не разглашаются. Но, как отмечают эксперты, беспилотник имеет внутренний отсек для вооружения, где может нести ракеты для поражения радиолокационных станций, ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты.