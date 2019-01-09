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09.01.2019,  
18:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Китайский корабль с рельсотроном вышел в море

Китайский военный корабль III Hayiyang Sha, который оснащен электромагнитной пушкой - рельсотроном, вышел на испытания в море.

Фото: YouTube
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Об этом сообщает издание Task&Purpose. Появляются и новые фотографии, демонстрирующие рельсотрон, расположенный в носовой части испытательного корабля. В статье отмечается, что китайский рельсотрон был разработан в 2011 году и впервые испытан в 2014-м. Разработка ведется с опережением графика. Как предполагают американские эксперты, Китай сможет устанавливать электромагнитные пушки на боевые корабли к 2025 году.

Ни в России, ни в США подобного рельсотрона пока нет. Как пишет издание, в настоящее время Военно-морским силам США не удалось успешно установить рельсотрон на борту корабля, хотя подобный проект существовал.

Кстати, максимальная дальность выстрела рельсотрона, как сообщалось ранее, составляет 124 мили. А это порядка двухсот километров.

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