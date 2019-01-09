Китайский корабль с рельсотроном вышел в море

Chinese Warship Spotted Carrying Terrifying ‘Next Generation’ Hypersonic Railgun Proving Beijing Has Beaten the World in Developing ‘Superweapon’

HeatMap Col 2> https://t.co/8JIJOtIeIu pic.twitter.com/AEGRrB682T — FutureDanger Unveil (@FD_Unveilings) 5 января 2019 г.

Китайский военный корабль III Hayiyang Sha, который оснащен электромагнитной пушкой - рельсотроном, вышел на испытания в море.

Об этом сообщает издание Task&Purpose. Появляются и новые фотографии, демонстрирующие рельсотрон, расположенный в носовой части испытательного корабля. В статье отмечается, что китайский рельсотрон был разработан в 2011 году и впервые испытан в 2014-м. Разработка ведется с опережением графика. Как предполагают американские эксперты, Китай сможет устанавливать электромагнитные пушки на боевые корабли к 2025 году.

Ни в России, ни в США подобного рельсотрона пока нет. Как пишет издание, в настоящее время Военно-морским силам США не удалось успешно установить рельсотрон на борту корабля, хотя подобный проект существовал.

Кстати, максимальная дальность выстрела рельсотрона, как сообщалось ранее, составляет 124 мили. А это порядка двухсот километров.