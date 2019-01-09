В Соединенных Штатах по-прежнему много недружественных проявлений в адрес РФ, и они доминируют. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много и в конгрессе, и в сенате, и в госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему, наверное, они доминируют, к сожалению", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии. Демократы заблокировали дальнейшее рассмотрение документа.