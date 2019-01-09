Миссия ОЗХО в Сирии начала сбор фактов о химатаке в Алеппо

Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлены в Сирию для расследования применения химического оружия в Алеппо. Специальная миссия была развернута в САР в начале января.

Эксперты занимаются сбором и анализом информации, касающейся применения химоружия. Сообщается также, что первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Сирию еще в декабре и продолжает консультировать руководство страны, пишет РИА Новости.

Напомним, 24 ноября прошлого года Министерство обороны России сообщило, что боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По данным врачей САР, было госпитализировано более 70 человек; информационное агентство SANA сообщило, что пострадали 107 мирных жителей.