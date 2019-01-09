Мощный взрыв сорвал башню с танка Т-72М1 армии Нигерии

Т-72М1 нигерийской армии полностью уничтожен в боях с террористами. В Сети появилось видео с места боестолкновения. В результате мощного взрыва боекомплекта у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров в сторону. Видно, что ударная волна выбила на ней все люки.

BOMBSHELL: WATCH and SHARE. This is the video that made Borno Governor Shettima WEEP at @AsoRock. @MBuhari LIED that he had reclaimed Nigerian Territory from Boko Haram and equipped the army. Here is the proof. WATCH, COMMENT and RETWEET #RenosDarts pic.twitter.com/8EaTZw1ifY — Reno Omokri (@renoomokri) 8 января 2019 г.

Корпус также серьезно пострадал - полностью снесена его крыша, сорваны опорные катки. Пока неизвестно, из чего подбили танк и какова судьба экипажа.

Также на этом видео запечатлены подбитые Vickers Mk.3 производства Великобритании и Т-72АВ.

Как сообщает военный эксперт Юрий Лямин, данные кадры сделаны в нигерийской провинции Борно, расположенной на северо-востоке страны. В последнее время там развернули наступление боевики запрещенной в России террористической организации "ИГ".

"В ходе атак на базы и опорные пункты правительственные войска несут ощутимые потери, в том числе в бронетехнике", - отмечает Лямин.

Нигерийская армия имеет на вооружении более полутора десятков Т-72. Танки Т-72М1 были приобретены в Чехии, а Т-72АВ с динамической защитой - на Украине.

В ноябре прошлого года сообщалось о потере одного Т-72АВ, который сгорел. Также были захвачены и уничтожены несколько Vickers Mk.3.