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09.01.2019,  
15:32
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Мощный взрыв сорвал башню с танка Т-72М1 армии Нигерии

Т-72М1 нигерийской армии полностью уничтожен в боях с террористами. В Сети появилось видео с места боестолкновения. В результате мощного взрыва боекомплекта у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров в сторону. Видно, что ударная волна выбила на ней все люки.

Корпус также серьезно пострадал - полностью снесена его крыша, сорваны опорные катки. Пока неизвестно, из чего подбили танк и какова судьба экипажа.

Также на этом видео запечатлены подбитые Vickers Mk.3 производства Великобритании и Т-72АВ.

Фото: YouTube
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Как сообщает военный эксперт Юрий Лямин, данные кадры сделаны в нигерийской провинции Борно, расположенной на северо-востоке страны. В последнее время там развернули наступление боевики запрещенной в России террористической организации "ИГ".

"В ходе атак на базы и опорные пункты правительственные войска несут ощутимые потери, в том числе в бронетехнике", - отмечает Лямин.

Нигерийская армия имеет на вооружении более полутора десятков Т-72. Танки Т-72М1 были приобретены в Чехии, а Т-72АВ с динамической защитой - на Украине.

В ноябре прошлого года сообщалось о потере одного Т-72АВ, который сгорел. Также были захвачены и уничтожены несколько Vickers Mk.3.

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