На что способны обновленные Ту-22М3М

Модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М получат возможность использовать практически все современные высокоточные ракеты, созданные российским ОПК, в том числе и "Кинжалы". Эта опция является наиболее критичной для потенциальных противников России, считает издание Military Watch.

Ту-22М3М сможет нести до четырех таких ракет. Напомним, их дальность составляет около двух тысяч километров, а скорость полета - до 10 Махов, что в совокупности с постоянно изменяемой траекторией делает "Кинжалы" неуязвимыми для современных систем ПРО. Как отмечается в статье, данные ракеты являются идеальными охотниками за кораблями - любой из них, в том числе авианосец, может быть потоплен всего одним таким боеприпасом. Ту-22М3М также оснастят современными ракетами среднего радиуса действия Х-32 и дальнего радиуса Х-101 (или Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой).

Также благодаря модернизации Ту-22М3М получит новые системы радиолокации (радар с фазированной решеткой), навигации и электронного противодействия, современные прицелы. Срок службы бомбардировщиков будет значительно увеличен - примерно до 45 лет.