Украинские основные боевые танки Т-84 "Оплот" поступили на вооружение в 1999 году, по сей день они остаются самой передовой бронетехникой ВСУ.

За прошедшие годы 51-тонные танки показали себя недостаточно надежными, что поставило под сомнение их эффективность. После распада СССР Украина унаследовала значительные производственные мощности, позволявшие модернизировать танки третьего поколения Т-80. В то время эта машина, во многом основанная на Т-64 и по ряду характеристик схожая с Т-72, считалась менее успешной и более сложной, чем легендарная "семьдесятдвойка". И все же в Киеве решили начать ее модернизацию как для собственной армии, так и на продажу.

Украинские Т-80 успешно нашли своих покупателей и неплохо себя зарекомендовали, в то время как более продвинутые Т-84 оказались довольно проблемными машинами, сообщает Military Watch. Опасения по поводу надежности танка, принятого на вооружение 20 лет назад, актуальны до сих пор. Возможности "Оплота" были продемонстрированы на проходившем в Германии танковом биатлоне НАТО - Strong Europe Tank Challenge. Результаты украинских танков оставляют желать лучшего. Сообщалось, что у них возникли серьезные проблемы с автоматом заряжания. Еще одной проблемой Т-84 считают его штатную 125-мм пушку, а точнее ее малую прицельную дальность, обусловленную применением примитивной системы управления огнем.

Эти проблемы не удается решить уже два десятка лет, поэтому есть все основания сомневаться, что украинские инженеры и конструкторы способны их устранить. Одним из немногочисленных покупателей "Оплота" стал Таиланд, однако задержка поставок заставила тайских военных задумать о смене поставщика и обратить внимание на китайские VT-4.

После событий 2014 года, когда украинское правительство было свергнуто в результате переворота, Украина все больше полагается на импортное оружие. Не исключено, что украинцы могут начать покупать танки за рубежом. Значительные недостатки Т-84, которые так и не удалось устранить, могут ознаменовать конец украинского танкостроения, подводит итог Military Watch. В таком случае страна будет вынуждена начать закупки импортных танков раньше, чем ожидалось.