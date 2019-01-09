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Рубрика: Культура

Новогоднее телеобращение Путина возглавило топ программ праздничного эфира

Текст: Сусанна Альперина

Новогоднее обращение президента традиционно показывает самые высокие телерейтинги года. Не стал исключением и Новый - 2019-й год.

Согласно данным "Медиаскопа" москвичи предпочли, как обычно, смотреть Новогоднее обращение президента смотреть на Первом канале. Оно возглавило топ-десять программ. Рейтинг обращения на "первой кнопке" 17,42, доля 39,59. На "России 1" - рейтинг новогоднего выступления президента 10,55, доля 23,98 - это вторая строчка в топ-10.
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Новогоднее обращение Владимира Путина в России также большинство зрителей смотрели именно на Первом канале. Его рейтинг 14,54, доля 33,07. Показатели обращения президента в стране на "России 1" таковы: рейтинг - 12,15, а доля - 27,64, также вторая строчка в топ-10.

Любопытны и следующие цифры - среднесуточная доля Первого канала 31 декабря по стране (4+) составила 20,7, "России 1" - 16,8, НТВ - 6,1.

В топ-10 программ по Москве места с третьего по десятое занимают программы Первого канала: "Новогодняя ночь на Первом", программа "Время", художественные фильмы "Ирония судьбы" (до и после программы "Время"), "Любовь и голуби", "Джентльмены удачи". В этот топ-10 по стране вошел и "Новогодний парад звезд" на канале "Россия 1".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Президент Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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