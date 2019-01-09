Объявлен расширенный список участников Матча звезд Единой лиги

Определился расширенный список игроков, которые могут принять участие в Матче звезд баскетбольной Единой лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Сегодня завершился первый этап формирования составов - голосование болельщиков. По его итогам было отобрано 69 спортсменов: из девяти российских команд в расширенный список по три игрока вошло в сборную "Звезд России" и еще по три - в команду "Звезд мира". Также в "мировую" сборную включено по три баскетболиста из пяти нероссийских команд.

Лидером голосования среди всех игроков стал защитник "Химок" Алексей Швед, которого поддержало 2920 болельщиков. Кроме него, в команду "Звезды России" поклонниками выбраны Артем Забелин (2860 голосов), Дмитрий Кулагин (2410), Андрей Воронцевич (2150) и Виталий Фридзон (2130). Пятерка, набравшая наибольшее количество голосов среди "Звезд мира", выглядит так: Энтони Гилл (2060), Нандо Де Коло (1870), Серхио Родригес (1540), Кендрик Перри (1460) и Джордан Мики (1220).

"В этом году болельщики с первых же дней активно включились в голосование за любимых игроков, за что им хочется сказать спасибо. В итоге в социальных сетях мы получили около 200 тысяч голосов - это отличный результат! - прокомментировала результаты голосования гендиректор Единой лиги Илона Корстин. - У "Звезд Росси" самым популярным игроком достаточно ожидаемо стал лидер "Химок" Алексей Швед, но совсем немного от него отстал капитан "Автодора" Артем Забелин, что, уверена, стало для многих сюрпризом. У "Звезд Мира" с большим отрывом лидирует любимец болельщиков Энтони Гилл из "Химок", а после него идет пара звездных защитников ЦСКА - Нандо де Коло и Серхио Родригес".

Окончательные составы команд будут определены голосованием спортивных журналистов. Матч звезд Единой лиги состоится 17 февраля в Москве на арене в Петровском парке.