Песков заявил о недружественных проявлениях США

В Вашингтоне доминируют недружественные проявления в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много - и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе, и так далее, - сказал Песков. - Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему, наверное, доминируют, к сожалению".

Говоря о требовании конгрессменов не продлевать санкции к компаниям Олега Дерипаски, Песков заметил: "Мы, на самом деле, предпочли бы быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций в отношении компаний Дерипаски. Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше".