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09.01.2019,  
13:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Подписан новый контракт на модернизацию МиГ-31

Министерство обороны России отправит на глубокую модернизацию очередную партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Работы в данном направлении уже начались. Ведомство подписало новый контракт.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиастроительной отрасли. Он также добавил, что компания "МиГ", входящая в Объединенный авиастроительную корпорацию, уже начала работы по модернизации. Продолжатся они и в нынешнем году.

В середине 2018 году в интервью агентству президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сказал, что Военно-космические силы России в ближайшие годы получат несколько десятков модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Весь же парк самолетов планируют модернизировать до 2023 года.

МиГ-31БМ - сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Он предназначен для длительного патрулирования, может вести борьбу с высотными разведывательными самолетами и низколетящими целями.

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