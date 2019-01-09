Подземную ракетную базу Китая показали на видео

Репортаж с учений ракетной бригады Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показали по национальному телевидению. Участвовавшая в маневрах часть вооружена крылатыми ракетами DF-10A - скромным подобием российского "Искандера", - и спрятана под землю.

База ракетной бригады находится в скальных тоннелях. В кадр попали ангары с боевой техникой, помещения для занятий, еды и отдыха ракетчиков. В ходе учений бригада покинула укрытия, совершила ночной марш в назначенный район и выполнила там массовый ракетный пуск. Дальность полета DF-10A 1500-2500 километров, длина ракеты 6,3 метра, масса боевой части 500 килограммов. Система наведения комбинированная: инерциальная плюс спутники. По большинству характеристик китайская ракета соответствует российскому ОТРК "Искандер", но главным его преимуществом - способностью ракеты гарантированно преодолевать системы ПВО-ПРО, - не обладает.

Подземные базы и коммуникации Китая и Северной Кореи - давняя головная боль американской разведки. По ее данным, КНДР построила сеть тоннелей, по которым мождно незаметно перемещать танковые корпуса, а в горных цепях спрятаны выдвижные турели с зенитными ракетами. О подземной армии Китая известно только, что она есть.