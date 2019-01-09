Умерла последняя гавайская улитка

Последняя известная улитка Achatinella apexfulva по кличке Джордж умерла в лаборатории Гавайского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента земельных и природных ресурсов штата.

Улитке было приблизительно 14 лет, а свое имя она получила в честь Одинокого Джорджа - самца галапагосской черепахи, считающегося последним представителем подвида Абингдонская слоновая черепаха (умер в июне 2012 года).

Улитки на Гавайях сталкиваются с неизбежной угрозой вымирания от инвазионных видов и изменения климата. В 1997 году десять последних известных Achatinella apexfulva доставили в лабораторию Гавайского университета для выращивания в неволе. Биологам удалось получить новое потомство улиток, но вскоре все они кроме Джорджа погибли.

Власти Гавайев считают, что уход последнего представителя Achatinella apexfulva - значительная потеря для местных жителей, так как Джордж был своего рода знаменитостью - о нем было написано много статей, сотни школьников приходили посмотреть на него в ходе экскурсий. Впрочем, ранее ученые передали фрагмент ноги Джорджа в Замороженный зоопарк Сан-Диего, где живая ткань хранится в законсервированном виде для дальнейших исследований.