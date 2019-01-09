Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы

У премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на фотографии оказались две левых ноги после того, как его пресс-служба отредактировала снимок.

Как сообщает "Газета.ru", штатный бильд-редактор заметил на кроссовках политика пыль. Было решено сделать премьеру белые чистые теннисные туфли. Измененное фото было опубликовано, однако интернет-пользователи заметили, что у Моррисона на снимке обе ноги - левые.

"Я не просил чистить мне обувь, - обратился политик в Twitter к своему департаменту по связям с общественностью. - Но, если обрабатывать фотографии категорически необходимо, пожалуйста, сосредоточьтесь на волосах, точнее на их отсутствии, а не на ногах!"