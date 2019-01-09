Прогноз: В 2019 году ожидается снижение темпов роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2019 году замедлятся. К такому выводу пришли аналитики PwC, прогноз которых содержится в новом выпуске "Обзора мировой экономики".

В частности, экономика США вырастет за год примерно на 2,3 процента, в то время как в 2018 году она показала рост на 2,8 процента. Скажется и ослабление мер налогово-бюджетного стимулирования, и рост процентных ставок, которые с высокой долей вероятности будут сдерживать расходы потребителей, и негативное влияние сильного доллара на чистый экспорт.

Темпы роста экономики Китая тоже замедлятся по сравнению с 2018 годом, хотя и по другим причинам. Здесь основополагающими факторами станут тарифные ограничения со стороны США и необходимость контролировать уровень долга. Тем не менее, власти Китая будут стремиться к тому, чтобы снижение темпов роста было минимальным.

Великобритания потеряет свои позиции в списке крупнейших экономик мира. Вполне возможно, что Индия и Франция потеснят ее с пятого места в этом рейтинге на седьмое. Раньше Великобритания и Франция регулярно менялись позициями в рейтинге из-за схожего уровня развития экономик и численности населения. А вот Индия, похоже, укрепит свои позиции прочно и надолго. По прогнозам PwC, в 2019 году ВВП Великобритании увеличится на 1,6%, Франции - на 1,7%, а Индии - сразу на 7,6%. "Индия - самая быстрорастущая среди крупных мировых экономик. Страна имеет огромную численность населения, благоприятную демографическую ситуацию и мощный потенциал для догоняющего развития, обусловленный изначально низким уровнем ВВП на душу населения. Не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия она продолжит восхождение на верхние строчки мирового рейтинга крупнейших экономик, - считает старший экономист PwC Майк Джейкман.