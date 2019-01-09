Новости

В Подмосковье мужчина убил полицейского из-за ревности 10:07
В Волгоградской области на пожаре погибли пенсионер и девочка 10:00
Сергей Собянин: Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ 09:52
На Камчатке катавшийся с горки мальчик попал под колеса автобуса 09:43
Какие улицы Москвы благоустроят в 2019 году 09:37
Севастополь и Ялта возглавили рейтинг популярности у туристов 09:32
В Роструде рассказали о следующих длинных выходных 09:30
РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле 09:27
Полиция начала расследование инцидента с дроном в аэропорту Хитроу 09:23
В Москве появятся новые "выделенки" 09:15
На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за метели 09:12
Видео: Джереми Кларксон устроил "деревенское ралли" 09:10
В Париже закроется ресторан для нудистов 09:02
Из-за аварии без отопления остались более 400 зданий Челябинска 09:00
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины 08:46
Южнокорейские подростки избили двоих россиян 08:45
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП 08:38
В Подмосковье убит полицейский 08:29
Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ 08:18
Студентка из Бурятии замерзла насмерть 08:15
В Забайкалье два человека погибли в ДТП 07:55
Персонал десяти консульств в Мельбурне эвакуировали из-за пакетов 07:50
Два очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Коламбус" 07:30
В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек 07:23
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
09.01.2019 08:46
Рубрика: В мире

Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины

Текст: Марина Алешина

Так называемому "патриарху" Филарету Денисенко, возглавлявшему ранее раскольничий Киевский патриархат, по решению Петра Порошенко присвоено звание героя Украины. Об этом сообщается на официальном портале администрации украинского главы.

Фото: REUTERS
Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге

В заслуги 89-летнему уроженцу Донецкой области Филарету вменяется "выдающаяся роль в становлении независимой церкви" Украины. А некоторые украинские политики, например - глава националистической "Радикальной партии" Олег Ляшко, предложили переименовать в его честь какую-нибудь из киевских улиц.

Напомним, что в 1995 году Филарет стал предстоятелем неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, ему присвоили титул "Патриарх Киевский и всея Руси-Украины". Спустя два года Денисенко был предан анафеме по решению Арихерейского собора РПЦ как раскольник. Титул "патриарха" он носил  вплоть до "Объединительного собора" украинских православных церквей 15 декабря 2008 года, который проголосовал за создание "Православной церкви Украины", а ее предстоятелем с титулом "Митрополит Киевский и всея Украины" стал деятель УПЦ КП Епифаний Думенко. Уже в 2019 году, 5 января, Константинопольский патриарх Варфоломей подписал указ (томос) о предоставлении автокефалии для ПЦУ.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле
Три десятка танков Т-34 из Лаоса доставили во Владивосток
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой