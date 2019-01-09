Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины

Так называемому "патриарху" Филарету Денисенко, возглавлявшему ранее раскольничий Киевский патриархат, по решению Петра Порошенко присвоено звание героя Украины. Об этом сообщается на официальном портале администрации украинского главы.

В заслуги 89-летнему уроженцу Донецкой области Филарету вменяется "выдающаяся роль в становлении независимой церкви" Украины. А некоторые украинские политики, например - глава националистической "Радикальной партии" Олег Ляшко, предложили переименовать в его честь какую-нибудь из киевских улиц.

Напомним, что в 1995 году Филарет стал предстоятелем неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, ему присвоили титул "Патриарх Киевский и всея Руси-Украины". Спустя два года Денисенко был предан анафеме по решению Арихерейского собора РПЦ как раскольник. Титул "патриарха" он носил вплоть до "Объединительного собора" украинских православных церквей 15 декабря 2008 года, который проголосовал за создание "Православной церкви Украины", а ее предстоятелем с титулом "Митрополит Киевский и всея Украины" стал деятель УПЦ КП Епифаний Думенко. Уже в 2019 году, 5 января, Константинопольский патриарх Варфоломей подписал указ (томос) о предоставлении автокефалии для ПЦУ.