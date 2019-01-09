Под Москвой девочка получила ранение во время селфи с пистолетом

В Московской области девочка-подросток получила ранение во время селфи с отцовским пистолетом.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, инцидент произошел на одной из дач в Мытищах 5 января. Пока отец не видел, его 13-летняя дочь решила сделать опасное селфи. Она достала его травматический пистолет и случайно выстрелила себе в лицо. Девочка получила перелом нижней челюсти.

Отца пострадавшей уже привлекли к административной ответственности за неправильное хранение оружия. При этом пистолет был официально зарегистрирован. Свою проверку начал следственный отдел ГСУ СК в Мытищах.