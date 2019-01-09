Под Воронежем столкнулись пять автомобилей, есть погибший и раненые

Один человек погиб, трое пострадали пострадали в столкновении пяти автомобилей на федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области.

Сообщение о массовой аварии поступило в оперативные службы в 18.40. На 697 километре федеральной трассы столкнулись грузовик КамАЗ, легковые автомобили Ford Focus, Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester.

- Грузовик ехал в сторону Ростова, остальные участники ДТП двигались ему навстречу. По предварительным данным, погиб водитель Volkswagen, 38-летний житель Ивановской области. В больницу доставлены женщина - предположительно его жена, - 12-летняя девочка и еще один ребенок. - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики, подробности аварии устанавливаются.