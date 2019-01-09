В аэропорту Внуково мужчина умер в туалете

В столичном аэропорту Внуково в туалетной кабинке умер пассажир.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, инцидент произошел в чистой зоне недалеко от выхода на посадку №11. Один из пассажиров, 33-летний мужчина, зашел в туалет около 0:20 и долго не выходил. Только рано утром дверь вскрыли и нашли мужчину мертвым.

Специалисты Следственного комитета изучают все обстоятельства, выясняются причины смерти мужчины. Известно, что он должен был сегодня вылететь в Уфу. При нем был билет и паспорт.