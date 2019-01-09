В подмосковном Королеве задержаны сбытчики героина

Подмосковными наркополицейскими из города Королев задержаны 38-летняя уроженка Нижнекамска и 27-летний уроженец Владикавказа, подозреваемые в распространении и хранении наркотиков. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Установлено, что женщина в подъезде одного из домов по улице Ленина сбыла сверток с порошкообразным веществом покупателю. По результатам экспертизы установлено, что вещество является героином. Кроме того, одновременно полицейскими был задержан сосед подозреваемой по коммунальной квартире, - рассказала Петрова. В его рюкзаке в ходе личного досмотра обнаружены пакеты с героином и марихуаной. При проведении обыска в квартире подозреваемых обнаружены и изъяты еще свертки с аналогичными наркотиками. Всего в ходе мероприятия из незаконного оборота изъято более 500 граммов марихуаны и несколько граммов героина, отметила она.

Подозреваемые арестованы. Уголовное дело возбуждено по серьезным статьям УК: незаконные приобретение, хранение и изготовление, наркотиков, а также незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Санкции указанных статей предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 15 и 20 лет соответственно.