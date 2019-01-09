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09.01.2019 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Московской области задержан. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД региона Татьяна Петрова.

Мужчину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска полиции Подольска. Как уже ранее сообщалось, в убийстве подозревается 40-летний житель Чувашии. По версии следствия, он зарезал сотрудника тверской полиции минувшей ночью. "В ближайшее время злоумышленника доставят следователям", - добавила Татьяна Петрова.

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Напомним, что полицейского убили, когда он был в гостях у своей знакомой в Подольске. Мужчина приехал к ней в свободное от службы время. Хозяйка жилья накрыла стол, был приглашен и сосед женщины. Во время застолья подозреваемый приревновал гостя к женщине и ударил ножом в шею. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Подозреваемый, как выяснилось, ранее судим за нападение на представителя власти. В этот раз против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Вероятнее всего, он не знал, что потерпевший работал в полиции.

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