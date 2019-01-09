Мороз продлил зимние каникулы школьникам Якутска

Утром 9 января по сведениям Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды столбик термометра в Якутске опустился до - 46 градусов Цельсия. В связи с этим для учащихся первых-пятых классов объявили актированный день.

Как сообщается на сайте городской администрации, это сделано в соответствии с приказом Управления образования Якутска. Согласно ему, до пятого класса школьники могут не посещать занятия при температуре - 45 градусов Цельсия, до восьмого - при температуре - 48 градусов, а остальные ученики - при температуре - 50 градусов.

Справка "РГ"



Актированные дни - дни, в которые по усмотрению родителей (законных представителей) возможно непосещение учебных занятий учащимся общеобразовательных учреждений из-за неблагоприятных погодных условий. В это время детям обычно дают задания для самостоятельного обучения.