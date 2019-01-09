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09.01.2019 04:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мороз продлил зимние каникулы школьникам Якутска

Текст: Дина Непомнящая

Утром 9 января по сведениям Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды столбик термометра в Якутске опустился до - 46 градусов Цельсия. В связи с этим для учащихся первых-пятых классов объявили актированный день.

В регионах УрФО из-за морозов отменили занятия в школах

Как сообщается на сайте городской администрации, это сделано в соответствии с приказом Управления образования Якутска. Согласно ему, до пятого класса школьники могут не посещать занятия при температуре - 45 градусов Цельсия, до восьмого - при температуре - 48 градусов, а остальные ученики - при температуре - 50 градусов.

Справка "РГ"

Актированные дни - дни, в которые по усмотрению родителей (законных представителей) возможно непосещение учебных занятий учащимся общеобразовательных учреждений из-за неблагоприятных погодных условий. В это время детям обычно дают задания для самостоятельного обучения.

Общество Природа Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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