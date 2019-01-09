В Хабаровском крае на дне бухты нашли автомобиль пропавших рыбаков

Спасатели обнаружили автомобиль пропавших рыбаков на дне бухты Тигиль в Ульчском районе Хабаровского края. Сделать это удалось благодаря подводной видеокамере.

"С помощью нее осмотрено 10 тысяч квадратных метров дна бухты. По следам масляных пятен на льду 8 января был обнаружен пропавший автомобиль на глубине 6,8 метра", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Удалось увидеть госномер машины, который подтвердил ее принадлежность одному из пропавших. Сегодня запланирован спуск водолазов для обследования автомобиля и поиска внутри него людей.

Напомним, информация об исчезнувших жителях Хабаровска и села Некрасовка Хабаровского района поступила к спасателям 1 января. По данным районного отдела полиции, мужчины 29 декабря выехали из поселка Де-Кастри на Mitsubishi Montero, чтобы порыбачить, и с тех пор не выходили на связь с близкими.

Больше недели сотрудники МЧС обследуют дно бухты. В поисках участвуют 13 человек и пять единиц техники.

По факту пропажи рыбаков СК возбудил уголовное дело.