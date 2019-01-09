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09.01.2019 03:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае на дне бухты нашли автомобиль пропавших рыбаков

Текст: Юлия Гарднер

Спасатели обнаружили автомобиль пропавших рыбаков на дне бухты Тигиль в Ульчском районе Хабаровского края. Сделать это удалось благодаря подводной видеокамере.

В Хабаровском крае на поиск четырех рыбаков направили водолазов

"С помощью нее осмотрено 10 тысяч квадратных метров дна бухты. По следам масляных пятен на льду 8 января был обнаружен пропавший автомобиль на глубине 6,8 метра", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Удалось увидеть госномер машины, который подтвердил ее принадлежность одному из пропавших. Сегодня запланирован спуск водолазов для обследования автомобиля и поиска внутри него людей.

Напомним, информация об исчезнувших жителях Хабаровска и села Некрасовка Хабаровского района поступила к спасателям 1 января. По данным районного отдела полиции, мужчины 29 декабря выехали из поселка Де-Кастри на Mitsubishi Montero, чтобы порыбачить, и с тех пор не выходили на связь с близкими.

Больше недели сотрудники МЧС обследуют дно бухты. В поисках участвуют 13 человек и пять единиц техники.

По факту пропажи рыбаков СК возбудил уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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