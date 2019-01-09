В Приморье заработали две новые дизельные электростанции

В двух селах Дальнереченского района Приморского края ввели в эксплуатацию новые дизельные электростанции модульного типа, сообщает пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго".

По словам заместителя генерального директора по капитальному строительству краевого компании Сергея Гаранова, раньше в селах Поляны и Мартынова Поляна электроснабжение велось по графику, так как технической возможности подавать электроэнергию круглосуточно не было. Новые электростанции, установленные компанией, исправят ситуацию.

"С сегодняшнего дня около 450 жителей двух отдаленных сел Приморья обеспечены электроэнергией в круглосуточном режиме круглый год", - отметил Гаранов, добавив, что стоимость оборудования превысила 11 миллионов рублей.