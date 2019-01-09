СК начал проверку схода вагонов грузового поезда в Оренбуржье

По факту ЧП в Абдулинском районе Оренбуржья, где в среду утром сошел с рельсов грузовой поезд, начата доследственная проверка.

Как сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, в вагонах перевозилась руда.

- По предварительным данным, в 6.45 на 1364 километре пикет 5, перегон "Абдулино - Сарай-Гир", произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 вагонов опрокинулись, - уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.