СК начал проверку схода вагонов грузового поезда в Оренбуржье

По факту ЧП в Абдулинском районе Оренбуржья, где в среду утром сошел с рельсов грузовой поезд, начата доследственная проверка.
Как сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, в вагонах перевозилась руда.
- По предварительным данным, в 6.45 на 1364 километре пикет 5, перегон "Абдулино - Сарай-Гир", произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 вагонов опрокинулись, - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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17 вагонов с рудой сошли с рельс в Оренбургской области. Сегодня в 6.45 на 1364 км. перегона «Абдулино - Сарай-Гир» произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 вагонов перевернулись. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины происшествия. #скр#ржд#сходпоезда#оренбург#оренбургскаяобласть