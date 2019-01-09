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09.01.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку схода вагонов грузового поезда в Оренбуржье

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

По факту ЧП в Абдулинском районе Оренбуржья, где в среду утром сошел с рельсов грузовой поезд, начата доследственная проверка.

Как сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, в вагонах перевозилась руда.

В Оренбуржье сошел с рельсов товарный поезд

- По предварительным данным, в 6.45 на 1364 километре пикет 5, перегон "Абдулино - Сарай-Гир", произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 вагонов опрокинулись, - уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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17 вагонов с рудой сошли с рельс в Оренбургской области. Сегодня в 6.45 на 1364 км. перегона «Абдулино - Сарай-Гир» произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 вагонов перевернулись. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины происшествия. #скр#ржд#сходпоезда#оренбург#оренбургскаяобласть

Публикация от Приволжское СУТ СК РФ 🇷🇺🚄⛴✈🛂 (@psut.sledcom)

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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