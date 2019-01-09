В Оренбуржье сошел с рельсов товарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщило в среду Главное управление МЧС по региону, инцидент произошел в Абдулинском районе.

- В 09:03 поступило сообщение о сходе 18 вагонов товарного поезда №2482 на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай-Гир, - уточнила пресс-служба ведомства. - В связи с произошедшим возможна задержка трех пассажирских поездов: №101 Нижневартовск-Пенза, №103 Уфа-Саратов, №57 Иркутск-Кисловодск.

На место происшествия выехала опергруппа ГУ МЧС России по Оренбургской области под руководством главы ведомства Александра Зенова, а также губернатор региона Юрий Берг.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, угроза экологической безопасности также отсутствует.

