Житель Башкирии семь лет скрывал от детей, что их мать жива

61-летний житель Аургазинского района предстал перед судом за незаконное получение соцвыплат на сумму свыше 600 тысяч рублей. Оказалось, что в течение семи лет мужчина скрывал от государства и собственных детей, что его гражданская супруга жива.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, вначале отец забрал своих детей из соцприюта, куда их определила мать. В 2009 году мужчина через суд добился признания пропавшей без вести супруги умершей, и таким образом семья получила право на выплату пенсии в связи с потерей кормильца. Когда через год полиция нашла пропавшую и сообщила об этом супругу, он решил не говорить об этом ни детям, ни пенсионному фонду, дабы не лишиться пособия. Мужчина также позвонил своей бывшей, потребовав от нее не появляться в его доме.

Лишь через семь лет женщина, придя в ПФР для оформления пенсии, узнала, что уже давно считается умершей.

- Подсудимого признали виновным в мошенничестве при получении выплат и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также ему придется вернуть пенсионному фонду всю сумму полученных им выплат, - сообщили в прокуратуре Башкирии.