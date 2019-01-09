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09.01.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число застрявших на границе РФ и Грузии машин возросло до 200

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Из-за обильных снегопадов число автомобилей, которые не могут проехать по Военно-Грузинской дороге, за сутки возросло со 120 почти до 200. Об этом в среду сообщили в главном управлении МЧС по РСО - Алания.

Фото: iStock
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- На данный момент скопление транспорта на российской границе составляет 198 единиц техники, 24 из них - легковые автомобили, - уточнили в ведомстве.

Для всех, кто ждет открытия дороги у пограничного поста, развернут пункт обогрева, где можно согреться, выпить чая и зарядить мобильные устройства.

В свою очередь, в МЧС настоятельно советуют пересмотреть путь следования всем, кто собирается пересечь российско-грузинскую дорогу и воспользоваться альтернативными маршрутами. В соседнюю страну можно попасть через паромную переправу в Батуми, автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр транзитом через Азербайджан и самолетом.

Также с вечера седьмого января закрыта в обоих направлениях Транскавказская автомагистраль на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля. Там уже вторые сутки продолжается сильный снегопад. Из-за нулевой видимости специалисты дорожных служб не могут оценить количество сошедших лавин. Тем не менее известно, что наиболее сложная обстановка на высокогорной трассе сложилась на участке от Зарамагской ГЭС до Рокского туннеля.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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