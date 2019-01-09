В Чечне из-за аварии без света остались более 42 тысяч человек

В Чеченской Республике из-за крупной аварии на ЛЭП без электроэнергии остались около 42 500 абонентов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Авария произошла 13.20 на высоковольтной линии электропередачи напряжением 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.



Ранее, в 12.36, на подстанции "Северная" в 110 кВ действием дифференциальной защиты отключился трансформатор. Также без электроэнергии остались около 28 тысяч человек в Грозном. Части потребителей восстановили подачу электроэнергии, но без света все также остаются около 9900 человек.

В среду в Чеченской Республике, как и в других регионах Северного Кавказа, идут обильные осадки, высоковольтные линии покрываются наледью и снегом, что и становится причиной аварий, а также затрудняет последующий ремонт.