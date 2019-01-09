В Калининграде пьяный пассажир угнал маршрутку

В Калининграде полиция задержала 35-летнего мужчину, который угнал маршрутный микроавтобус, избив его водителя.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Инцидент произошел в Московском районе Калининграда около 23 часов 8 января.

Водитель маршрутки, обратившийся в полицию, рассказал, что довез последнего оставшегося в салоне пассажира до конечной остановки на улице Дзержинского. Нетрезвый мужчина отказался выходить и завязал драку.

Водитель вышел из микроавтобуса, чтобы позвать на помощь. Ключи остались в замке зажигания, пассажир воспользовался этим, завел двигатель и уехал. Но долго покататься ему не удалось, полицейский патруль по ориентировке быстро обнаружил на улице Днепропетровской маршрутку с угонщиком за рулем.

35-летний калининградец ранее не привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса "Неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия".