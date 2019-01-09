В Новгородской области появился рельсовый автобус

В Новгородской области начал ходить первый рельсовый автобус. Он связывает столицу региона со станцией Рогавка.

Как сообщает ОТР, рельсовый автобус выполняет три рейса в день. Цена билета составляет 171 рубль.

Это самый высокий тариф на Северо-Западе. Ранее рельсовые автобусы появились в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Изначально станцию Рогавка с областным центром связывала электричка. Но семь лет назад ее отменили. На этом участке нет электричества, поэтому возобновление движения электричек там невозможно.

Вместимость рельсового автобуса составляет 140 человек, транспорт может развивать скорость до 100 километров в час. У самого автобуса две кабины управления, благодаря им поезду, чтобы вернуться обратно, не требуется разворотное кольцо.