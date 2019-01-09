В Петербурге раздадут более 1,4 миллиона блокадных ленточек

В Петербурге стартовала акция "Ленточка Ленинградской Победы". Взять ленту на память можно будет в отделениях почты, МФЦ, центрах приема коммунальных платежей и в отделениях банков.

Как сообщает комитет по печати и СМИ Петербурга, всего к акции подготовлено 1 миллион 402 тысячи 900 ленточек.

Возле станций метрополитена волонтеры будут раздавать ленты 18, 25, 26 и 27 января с 17.00 до 18.00.

Акция "Ленточка Ленинградской Победы" впервые прошла в Петербурге в 2009-м году, когда отмечалось 65-летие освобождения города от блокады. Затем акцию повторили в 2014-м году.

Сама лента представляет собой полоску ткани оливкового и зеленого цветов. Оливковый является символом победы, зеленый - жизни.

Официально акция "Ленточка Ленинградской победы" стартует в 15.00 в Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова. В годы войны на предприятии располагалось более 250 огневых точек, фактически мельница стала огневым рубежом города. В рамках акции на хлебокомбинате пройдет встреча сотрудников, работавших на хлебозаводе в годы блокады.

Второй точкой, где пройдут первые мероприятия акции, станет Книжная лавка писателей. Здесь 9 января в 16.30 состоится встреча с петербургскими авторами, которые пишут о блокаде. Книжная лавка - это единственный книжный магазин, который продолжал работать все дни блокады.

По данным городского комитета по печати, с начала Великой Отечественной войны и до января 1942 года Книжная лавка распродала книг на 1 миллион 65 тысяч 300 рублей. И это при том, что план у магазина в мирное время был 500 тысяч.

Книги возили даже на фронт. В январе-марте 1942 года сотрудники магазина на санках возили издания на окраину города, где проходила линия обороны. Бойцы литературу покупали охотно. За три месяца они приобрели книг на 700 тысяч рублей.

Во встрече примет участие прозаик Анатолий Белинский, который представит новую книгу, посвященную писателям-блокадникам.

Под знаком акции пройдет и сегодняшний спектакль в Санкт-Петербургском театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Перед постановкой волонтеры раздадут зрителям блокадные ленточки.