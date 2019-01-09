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09.01.2019 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге раздадут более 1,4 миллиона блокадных ленточек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге стартовала акция "Ленточка Ленинградской Победы". Взять ленту на память можно будет в отделениях почты, МФЦ, центрах приема коммунальных платежей и в отделениях банков.
Фото: Анатолий Медведь/ РГ Фото: Анатолий Медведь/ РГ
Фото: Анатолий Медведь/ РГ

Как сообщает комитет по печати и СМИ Петербурга, всего к акции подготовлено 1 миллион 402 тысячи 900 ленточек.

Возле станций метрополитена волонтеры будут раздавать ленты 18, 25, 26 и 27 января с 17.00 до 18.00.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Акция "Ленточка Ленинградской Победы" впервые прошла в Петербурге в 2009-м году, когда отмечалось 65-летие освобождения города от блокады. Затем акцию повторили в 2014-м году.

Сама лента представляет собой полоску ткани оливкового и зеленого цветов. Оливковый является символом победы, зеленый - жизни.

Официально акция "Ленточка Ленинградской победы" стартует в 15.00 в Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова. В годы войны на предприятии располагалось более 250 огневых точек, фактически мельница стала огневым рубежом города. В рамках акции на хлебокомбинате пройдет встреча сотрудников, работавших на хлебозаводе в годы блокады.

Второй точкой, где пройдут первые мероприятия акции, станет Книжная лавка писателей. Здесь 9 января в 16.30 состоится встреча с петербургскими авторами, которые пишут о блокаде. Книжная лавка - это единственный книжный магазин, который продолжал работать все дни блокады.

По данным городского комитета по печати, с начала Великой Отечественной войны и до января 1942 года Книжная лавка распродала книг на 1 миллион 65 тысяч 300 рублей. И это при том, что план у магазина в мирное время был 500 тысяч.

Книги возили даже на фронт. В январе-марте 1942 года сотрудники магазина на санках возили издания на окраину города, где проходила линия обороны. Бойцы литературу покупали охотно. За три месяца они приобрели книг на 700 тысяч рублей.

В Петербурге стартовала акция "Лица блокадного Ленинграда"

Во встрече примет участие прозаик Анатолий Белинский, который представит новую книгу, посвященную писателям-блокадникам.

Под знаком акции пройдет и сегодняшний спектакль в Санкт-Петербургском театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Перед постановкой волонтеры раздадут зрителям блокадные ленточки.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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