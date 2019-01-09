Бледанс пожаловалась на пнувшего ее попутчика из самолета Сочи-Москва

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пожаловалась на летевшего с ней в самолете из Сочи в Москву попутчика. Как написала на своей странице в Instagram артистка, мужчина вел себя агрессивно и даже пнул ее ногой в спину.

- Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета. На это он с помощью силы закрыл мое кресло и ударил меня коленом в спину, - рассказала в соцсети Бледанс. - Я его пристыдила, и он успокоился… Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, спина болит.

Впрочем, на жалобах светская львица не остановилась и предложила своим подписчикам найти обидчика, разместив фото мужчины и указав его место в самолете.

А вот к правоохранителям при этом никто не обращался. Об инциденте транспортная полиция также узнала из интернета.