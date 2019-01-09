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09.01.2019 19:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бледанс пожаловалась на пнувшего ее попутчика из самолета Сочи-Москва

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пожаловалась на летевшего с ней в самолете из Сочи в Москву попутчика. Как написала на своей странице в Instagram артистка, мужчина вел себя агрессивно и даже пнул ее ногой в спину.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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- Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета. На это он с помощью силы закрыл мое кресло и ударил меня коленом в спину, - рассказала в соцсети Бледанс. - Я его пристыдила, и он успокоился… Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, спина болит.

Впрочем, на жалобах светская львица не остановилась и предложила своим подписчикам найти обидчика, разместив фото мужчины и указав его место в самолете.

А вот к правоохранителям при этом никто не обращался. Об инциденте транспортная полиция также узнала из интернета.

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Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом. И мужчина ( если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета( пассажиры еще не расселись) . На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. ( может стало неудобно перед двумя бородачами , с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации? И еще: надо ли его фото на доску позора ко мне в сториз? Уже поставила с номером рейса и местом. Поищем?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

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