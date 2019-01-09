Отстали на десятилетия: украинские истребители сравнили с российскими

Россия достигла больших успехов в модернизации советской военной техники, в то время как Украина уделяла мало внимания этому вопросу, что негативно отразилось на возможностях украинских ВВС и сил ПВО.

Украина унаследовала некоторое количество советских истребителей МиГ-29 и Су-27. Первый был создан как многоцелевой самолет, второй предназначался для завоевания превосходства в воздухе. Эти истребители до сих пор остаются в строю. По имеющимся данным, часть Су-27 продали в Африку, где они принимали участие в эфиопо-эритрейском конфликте. Сообщалось также, что несколько МиГ-29 были захвачены российскими войсками на аэродроме в Крыму, однако позже эти самолеты вернули Украине в знак доброй воли.

Су-27 и сегодня представляет значимую угрозу в воздушном бою, поэтому анализ его возможностей по сравнению с современными российскими боевыми самолетами дает представление о том, сможет ли Украина противопоставить что-либо ВКС России в случае конфликта.

Планер самолета остается одним из лучших, однако усилия Украины по модернизации и техническому обслуживанию оставляют желать лучшего. Налет украинских военных летчиков составляет в среднем около 40 часов, что свидетельствует об очень низкой интенсивности использования боевой авиации. В 2018 году украинские ВВС потеряли два Су-27, после чего в их распоряжении осталось 32 таких истребителя.

Именно Су-27 представляет наибольшую угрозу для российских самолетов, в том числе для современных Су-30 и Су-35. Впрочем, у России есть модернизированные Су-27СМ2, а также Су-27СМ3, которые принято относить к поколению "4+". Последние оборудованы современными двигателями и радиолокационными комплексами. Также обновленные российские Су-27 могут применять ракету "воздух-воздух" Р-27ЕР, дальность полета которой составляет до 130 километров.

"Украинские Су-27 отстают от российских на несколько десятилетий, инвестиции в их модернизацию незначительны. Это отражается на их авионике, системах РЭБ и проявляется в отсутствии современного вооружения", - пишет Military Watch. Если российские самолеты способны поражать противника на значительной дальности, то украинской авиации не хватает дальнобойного вооружения в принципе. И даже если бы ВВС Украины вдруг удалось получить российские ракеты, непонятно, смогут ли они модифицировать свои истребители для их использования.

"Российские истребители могут уничтожать украинские самолеты, не входя в их зону поражения. Учитывая довольно примитивные возможности украинской авиации в области радиоэлектронной борьбыт, украинские самолеты окажутся очень уязвимы. Эти факторы, в сочетании с возможностями российских Су-30 или Су-27СM3, использующих передовые системы, которые делают их чрезвычайно маневренными, обеспечат ВКС РФ подавляющее преимущество над весьма сомнительным украинским воздушным флотом", - приходит к выводу Military Watch.