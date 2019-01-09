Под Волгоградом гаубицы "Мста-С" научили стрелять с помощью "Стрельца"

В Волгоградской области на полигоне Прудбой самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" отстрелялись с помощью данных, полученных с комплексов разведки, управления и связи "Стрелец". Артиллерийский огонь также координировался с помощью беспилотного аппарата "Орлан".

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, стрельба велась по бронированным целям и скоплениям живой силы условного противника на удалении до шести километров.

"С применением методики разведывательно-огневого контура в три раза улучшились временные показатели по выполнению задач", - говорится в сообщении ЮВО.

Отметим, что в 2017 году самоходные гаубицы "Мста-С" прошли модернизацию и увеличили скорострельность на 25 процентов. Вместо восьми снарядов в минуту орудие может вести прицельный огонь со скоростью десять выстрелов в минуту. Изменения также коснулись и эксплуатационных характеристик самоходной гаубицы. Место механика-водителя теперь оснащено компьютером, позволяющим оперативно получать информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части. Получила бронетехника и новые цифровые средства связи.

Кроме того, в маневрах участвовали экипажи танков Т-90А. Они уничтожили различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок. После каждого залпа танкисты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции. Всего в тренировке на полигоне Прудбой принимали участие около 200 военнослужащих, а также свыше 50 единиц вооружения и военной техники.