Ростовчане перенесутся в 1812 год с помощью виртуальной реальности

В Ростове-на-Дону культурно-выставочный центр "Донская казачья гвардия" запустил технологию виртуальной реальности для туристов. О подвигах казачьих частей русской императорской гвардии гостям расскажут Екатерина II и сами казаки-гвардейцы.

- Наши гости окажутся в центре боя с французскими кирасирами на Бородинском поле. Перенесутся в Париж, в музей лейб-гвардии Казачьего полка. На расстоянии вытянутой руки увидят мастерство казачьей фланкировки, - рассказывает руководитель КВЦ "Донская казачья гвардия" Ирина Романова.

По ее мнению, подобный формат интерактивных экскурсий в первую очередь станет интересен молодому поколению, которое трудно удивить традиционными выставками.

Экскурсия с применением дополненной реальности стала возможной благодаря реализации проекта "ZRENIE2.0", который разработал студент ДГТУ Никита Кудинов. Инновационная технология позволяет отображать цифровой контент поверх физических объектов. Работает через мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.

Видеоматериалы виртуальной экскурсии готовились в медиапарке университета. Кроме того, в создании контента принимали участие представители военно-исторического клуба "Казачья слава", артисты ансамбля народной песни "Метелица" из Батайска и экскурсоводы из Азова.

Виртуальный тур также будет доступен и иностранцам и переведен на несколько иностранных языков.