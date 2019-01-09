В Челябинске справились с аварией, оставившей без тепла сотни домов

В Челябинске оперативно завершены работы по устранению повреждений на тепломагистрали, из-за которых было отключено тепло и горячее водоснабжение в северной части Металлургического района, сообщили в среду в городской администрации.

- Сразу после завершения аварийных работ специалисты приступили к заполнению системы, - сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. - В течение двух часов горячее водоснабжение и тепловой режим будут полностью восстановлены.

Как уже сообщала "РГ", из-за аварии без отопления остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий.