Россия закрыла часть Средиземного моря для пусков ракет

Участок международных вод Средиземного моря у берегов Сирии закрыт для гражданских полетов и судоходства в связи с учениями ВМФ России.

В ходе маневров запланированы учебные пуски ракет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на международные извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационные предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях указаны координаты района и сроки действия ограничений: 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 января с 10:00 до 18:00 мск.

Средиземноморская оперативная группировка ВМФ России включает в себя порядка 10 кораблей и судов обеспечения. В нее входят надводные корабли и подводные лодки, вооруженные управляемыми ракетами. В 2016-2017 годах ВМФ РФ наносил удары по террористам в Сирии крылатыми ракетами "Калибр".