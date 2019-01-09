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09.01.2019,  
13:31
Текст:  Антон Валагин

Россия закрыла часть Средиземного моря для пусков ракет

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Участок международных вод Средиземного моря у берегов Сирии закрыт для гражданских полетов и судоходства в связи с учениями ВМФ России.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В ходе маневров запланированы учебные пуски ракет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на международные извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационные предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях указаны координаты района и сроки действия ограничений: 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 января с 10:00 до 18:00 мск.

Средиземноморская оперативная группировка ВМФ России включает в себя порядка 10 кораблей и судов обеспечения. В нее входят надводные корабли и подводные лодки, вооруженные управляемыми ракетами. В 2016-2017 годах ВМФ РФ наносил удары по террористам в Сирии крылатыми ракетами "Калибр".

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