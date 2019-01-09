Шведы планировали использовать тюленей против советских подлодок

Во время Второй Мировой войны в Швеции был реализован секретный проект "Пальмен", в рамках которого ученые обучили тюленей искать подводные лодки. Основной их "мишенью" должны были стать советские субмарины, однако на практике миссия так ни разу и не была выполнена.

Историю этого необычного подразделения рассказала крупнейшая ежедневная шведоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet (перевод материала доступен на портале "ИноСМИ"). "Тюленья станция" была создана на полуострове Гале, расположенном в шхерах в 40 километрах к юго-востоку от Стокгольма. Туда в 1940 году привезли 19 детенышей тюленей, которые со временем должны были научиться помечать подводные лодки, искать мины. Такая потребность возникла из-за того, что Швеция поставляла руду нацистской Германии. Это не нравилось руководству СССР, существовала угроза нападения на суда со стороны советских подлодок.

Руководителем проекта стал психолог и специалист по поведению животных Вальдемар Феллениус. Еще одной его идеей, к слову, было обучение филинов, орлов и голубей, которые должны были обнаруживать перископы подводных лодок. Базе в Гале присвоили секретный военный статус, а весь персонал не покидал ее в течение четырех лет.

Обучение животных происходило с помощью формирования у них условного рефлекса: тюленей приучали ассоциировать большие количества сельди с большими металлическими предметами, похожими на трубы с моторами. Звучали они примерно как двигатели подводных лодок. Во время "охоты" на тюленя надевали упряжь, снабженную устройством, состоящим из захватов с крюками и поплавка. Когда крюк закреплялся на подводной лодке, высвобождался поплавок, на котором потом зажигался огонь, указывающий на место расположения лодки.

В результате животные показали, что идея не безнадежна - в ходе учений они находили подводную лодку "Морской лев" в 19 случаях из 20. Однако реальных миссий по обнаружению субмарин было всего две и обе они завершились ничем. Впрочем, проблема была в человеческом факторе: район поиска подлодок был определен неправильно. После войны проект "Пальмен" свернули.