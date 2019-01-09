Причину популярности Т-90 на мировом рынке назвали в США

В США высоко оценили российский танк Т-90 и его экспортный вариант Т-90С.

"Смертоносный российский танк", - так называет Т-90 журнал The National Interest. В публикации отмечается, что этот танк выгодно выделяется скромностью, сдержанностью, но при этом и эффективностью на фоне "дорогих наворотов", популярных в современном танкостроении.

"Боевой танк Т-90 быстро стал одной из главных боевых машин российских сухопутных войск из-за его рентабельного сочетания огневой мощи, управляемости и долговечности", - пишет издание.

Не поддавшись на искушение создать нечто подобное американскому M1 Abrams или реализовать какую-нибудь новую разорительную концепцию, разработчики этого российского танка решили без излишеств объединить в нем лучшие характеристики Т-72 и Т-80. При этом производство нового танка оказалось вдвое дешевле, чем Abrams, что должным образом оценили зарубежные импортеры оружия, которые отдают предпочтение экономически эффективной технике.

Эффективность российского танка оценили, например, Индия, купившая три сотни Т-90С, и Вьетнам, уже получивший первую партию из более тридцати Т-90С и Т-90СК. Покупателями Т-90 являются Азербайджан, Туркменистан, Алжир, Ливия и, предположительно, Венесуэла. В числе вероятных клиентов может оказаться и Перу. Еще одним покупателем стал Ирак: правительство страны закупило не менее 30 Т-90С на замену Abrams.

"Хотя ни одно оружие не может сохранять актуальность вечно, T-90С оказался удивительно устойчивым", - так характеризует потенциал экспортной версии российского танка американское издание. По мнению автора публикации Марка Эпископоса, этот танк до сих пор можно эффективно применять в конфликтах средней интенсивности. The National Interest упоминает и о более мощном, хотя и более дорогом преемнике экспортного российского танка Т-90МС, который, впрочем, предлагается не в качестве замены, а в качестве дополнения к Т-90С.