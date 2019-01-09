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Рубрика: В мире

СМИ: Вашингтон навязывает Болгарии приобретение истребителей F-16

Текст: Александр Саможнев

Беспрецедентное давление оказывают США на Болгарию с целью заключение контракта на поставки истребителей F-16 для болгарской армии, сообщает газета "Дума".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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К кампании по продвижению американской техники подключился президент Дональд Трамп. "Вашингтон приветствует планы по модернизации вооруженных сил Болгарии и рассчитывает, что болгары сделают правильный выбор в пользу нового многоцелевого истребителя", - говорится на сайте администрации США. Американцы также выражают готовность работать с правительством Болгарии по определению окончательных параметров потенциальной продажи истребителей, чтобы это соответствовало бюджетным требованиям и военному назначению.

Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Ранее в таком же ключе высказывались госсекретарь США Майк Помпео и заместитель госсекретаря Джон Салливан в ходе визита в Болгарию. Другой участник конкурса шведский концерн СААБ был шокирован способом воздействия на болгар по определению выбора поставщика военной техники.

Между тем рабочая группа министерства обороны Болгарии выбрала американское предложение по поставкам самолетов. Документ должен быть одобрен правительством и утвержден парламентом. В нем также заложена просьба, чтобы военные могли отклониться от первоначальной суммы расходов, предусмотренной на приобретение техники. После получения мандата правительство может проводить консультации с американской стороной.

"Верхом лоббизма" назвал действия правительства президент Болгарии Румен Радев. Со своей стороны, лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова раскритиковала кабинет. По ее словам, в выборе многоцелевого истребителя просматривается попрание права и демократии. Социалисты настаивают на том, чтобы при заключении контракта предусматривались офсетные сделки и подключение болгарской промышленности к модернизации армии.

Напомним, ранее на вооружении болгарской армии стояли истребители МиГ-29А, которые были поставлены в конце 1980-х годов. Часть машин нуждалась в ремонте двигателей.

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