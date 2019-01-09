Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.01.2019,  
16:31
Текст:  Олег Корякин

Танки джунглей не боятся: Т-34 доказали свою сверхнадежность в Лаосе

Своеобразный полувековой эксперимент, в котором поучаствовали Т-34 в Лаосе, продемонстрировал запредельные способности танков.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" подполковник Сергей Ченнык высказал свое мнение о лаосских танках Т-34 в эфире радио Sputnik.

Он считает, что эта история подтвердила надежность и качество танков. После усиления ходовой части и оснащения современной электроникой Т-34 можно использовать в качестве инженерных и ремонтно-эвакуационных машин.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34

"Условия самого Лаоса своеобразны, там влажный климат, который очень жестко ломает любую технику, - подчеркнул он. - И как раз танк Т-34 с его неприхотливостью - это тот образец техники, который вполне может эксплуатироваться в этих не самых легких условиях".

Другой эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков пояснил каналу RT, что эти танки попали в Лаос после вьетнамской войны в очень хорошем состоянии. И там с ними обращались очень бережно.

Также он отметил, что было произведено несколько десятков тысяч Т-34. И в этой технике нуждалось огромное количество дружественных стран.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Шведы планировали использовать тюленей против советских подлодок 13:07
Причину популярности Т-90 на мировом рынке назвали в США 11:38
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34 10:15
бронетехника
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Для российских солдат создадут систему "свой-чужой" 12:48
Российские военные в 2019 году испытают универсальную машину 04.01.2019
Вьетнам получил первую партию танков Т-90С 02.01.2019
Лаос
Российские танки Т-72Б1МС "Белый Орел" примут участие в лаосском параде 30.12.2018
Легендарный бронетранспортер БТР-152 вооружили пулеметом КПВ в Лаосе 20.12.2018