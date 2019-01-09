Танки джунглей не боятся: Т-34 доказали свою сверхнадежность в Лаосе

Своеобразный полувековой эксперимент, в котором поучаствовали Т-34 в Лаосе, продемонстрировал запредельные способности танков.

Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" подполковник Сергей Ченнык высказал свое мнение о лаосских танках Т-34 в эфире радио Sputnik.

Он считает, что эта история подтвердила надежность и качество танков. После усиления ходовой части и оснащения современной электроникой Т-34 можно использовать в качестве инженерных и ремонтно-эвакуационных машин.

"Условия самого Лаоса своеобразны, там влажный климат, который очень жестко ломает любую технику, - подчеркнул он. - И как раз танк Т-34 с его неприхотливостью - это тот образец техники, который вполне может эксплуатироваться в этих не самых легких условиях".

Другой эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков пояснил каналу RT, что эти танки попали в Лаос после вьетнамской войны в очень хорошем состоянии. И там с ними обращались очень бережно.

Также он отметил, что было произведено несколько десятков тысяч Т-34. И в этой технике нуждалось огромное количество дружественных стран.