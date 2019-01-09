В Лондоне мужчина попытался проникнуть в здание парламента

В Лондоне полицейские задержали мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании. Инцидент произошел во вторник вечером.

По данным газеты The Sun, которая ссылается на заявление правоохранительных органов, мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект. Никто не пострадал.

Задержанный был доставлен в полицейский участок, пишет ТАСС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.