По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу Лаосская Народно-Демократическая Республика передала России три десятка уникальных боевых машин - абсолютно исправных знаменитых по Великой Отечественной войне танков Т-34.

На самом деле "тридцатьчетверки", переданные России Лаосом, совсем не дешевый подарок. (Техника пока только добралась морем до Владивостока). Да и подарок ли вообще?

Три десятка абсолютно исправных машин - это не просто хорошее оружие, но историческое и эксклюзивное оружие. Сначала надо понять, а зачем Лаосская Народно-Демократическая Республика столько лет держала на вооружении этот почти ископаемый танк - Т-34? Его ведь построили только в 1940 году. А ведь машина работает. Его уникальность - в универсальности, безотказности, в возможности обучения для работы на нем любого, пусть и совершенно неграмотного человека. И - в простоте ремонта. По сути - как в винтовке Мосина и автомате Калашникова. Это все будет ездить и стрелять в любых условиях и в любых руках.

Кто не знает: именно на базе Т-34 созданы все современные танки, в том числе и зарубежные. Те же "Леопарды". Именно с этого танка пытались смастерить свои изделия гитлеровские конструкторы "Пантер" и "Тигров". Но толком не успели - рейхстаг взяли мы.

И то, что сейчас нам возвращают лаосские друзья, - не совсем те машины, что штурмовали Берлин. Они весьма и весьма модернизированы, оснащены радиосвязью, хорошей оптикой и дальномерами. А главное - усиленным вооружением, в том числе - пушкой. И, кстати, у этого танка совершенству нет предела. Опять же, он дешевле. Но всему есть время. Даже небольшую дачу можно охранять с простеньким ружьем, а можно с гранатометом. Лаосцы посчитали, что для них пришло время гранатометов. Кстати, кубинцы отбили атаку американских наемников в заливе Свиней именно благодаря двум танкам Т-34.

Более того, эти танки до сих пор стоят на вооружении почти трех десятков стран, хотя официально это признают лишь 15 государств. А почему бы и нет? Опять же, простые и удобные машины, которые можно отремонтировать с помощью "кувалдометра" в любом ауле.

Именно на базе Т-34 созданы все современные танки, в том числе и зарубежные. Те же "Леопарды". Т-34 до сих пор стоят на вооружении двух десятков стран

Есть информация, что и на российских базах хранения, где-то в таежных снегах, хранятся законсервированные "тридцатьчетверки" - с 77-ю снарядами, двумя или тремя пулеметами, десятком ручных гранат и двумя центнерами солярки. А лобовая броня - почти 50 миллиметров. Пробей это в джунглях или в пустыне! И это все поедет, только надо, чтобы двигатель завелся. А уж пушка и пулеметы не подведут.

Кстати, как вы думаете, почему была принята на вооружение винтовка Мосина и просуществовала свыше ста лет? Совсем не потому, что она намного лучше своих почти ровесниц - винтовок Маузера или, скажем, французской Лебеля, австрийской Манлихера. Оказывается, ее проще было делать и легче обучать стрельбе из нее неграмотных крестьян. Даже штык сделали не в виде ножа, а заточенного прута - трех- или четырехгранного. Получилось стреляющее копье, которое до сих пор запрещено Женевской конвенцией.

Впрочем, про эти танки можно рассказывать много. В Россию они вернутся благодаря министру обороны Сергею Шойгу - известного любителя оружейных исторических раритетов. Да, они красиво будут смотреться во время парадов Победы, съемок исторических фильмов и просто показов мальчишкам. Одно дело - на монументе, а другое - можно покататься и даже пострелять.

Не исключен и другой вариант - исключительно коммерческий. У "РГ" есть информация, что эти "старенькие" танки мы меняем лаосским партнерам на свои же современные, но по более низкой цене.