Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали

Обломки пропавшего с радаров истребителя Mirage 2000 ВВС Франции найдены на востоке страны. Судьба пилотов неизвестна - на месте крушения найдены парашют и карта.

Взлетевший с авиабазы Нанси-Очи двухместный учебно-боевой истребитель пропал с экранов радаров в 11 часов по местному времени (13.00 мск). Несколько свидетелей в районе аварии слышали взрыв. Разглядеть происходящее в небе они не смогли из-за низкой облачности, пишет L'Est Republicain. Два часа спустя в горах на границе департаментов Юра и Ду аварийно-спасательные партии нашли обломки самолета, парашют и карту.

На борту Mirage находилось двое военных летчиков, их судьба неизвестна. Истребитель выполнял тренировочный полет без оружия. К месту аварии выдвинулись жандармы, гражданские и военные спасатели. Они будут искать пропавших пилотов всю ночь.