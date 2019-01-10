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10.01.2019 16:07
Рубрика: В мире

Член горсовета в Испании украл свыше 16 тонн дров

Текст: Юрий Когалов

На юге Испании разразился скандал. Член городского совета местечка Аркос-де-ла-Фронтера Франсиско Муньос обвиняется в краже… дров.

По мнению прокуратуры, он присвоил себе от 16 до 30 тонн дерева, формально предназначавшегося для розжига костров во время различных праздничных мероприятий. В связи со столь крупным хищением сторона обвинения требует отправить чиновника в тюрьму на 27 месяцев и также запретить в течение восьми с половиной лет после освобождения занимать любые выборные должности. Стоит отметить, что в Испании наказание менее 2 лет лишения свободы может заменяться условным сроком, прокуратура эту возможность учла.

Фото: AP Photo / Marcel Mettelsiefen/dpa
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Само преступление было совершено еще в 2013 году, когда Муньос занимал должность советника по делам окружающей среды. Пользуясь своими полномочиями, он организовал вырубку 500 кипарисов. Официально срубленные деревья должны были использоваться для костров во время различных мероприятий. Однако в итоге они оказались в усадьбе его отца. При этом работу лесорубов и перевозку Муньос оплатил из городского бюджета.

Прокуратора полагает, что советник продумал преступление заранее, поскольку деревья, по его указанию, распиливались таким образом, чтобы умещаться в камин.

В мире Европа Испания
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