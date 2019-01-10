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10.01.2019 19:50
Рубрика: Культура

Доисторический кит оказался "матрешкой"

Текст: Денис Передельский
Фото: PLOS One Фото: PLOS One
Фото: PLOS One

Палеонтологи из Египта и Германии при исследовании останков доисторического кита обнаружили еще одного кита, который был проглочен своим более крупным родственником.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One, а коротко его описывает портал Science Alert. Речь идет об окаменелых останках доисторического китообразного Basilosaurus isis.

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Этот 15-метровый гигант был обнаружен в 2010 году в египетском регионе Вади-аль-Хитан. Возраст останков составляет около 35 миллионов лет. При изучении окаменелостей ученые совершили неожиданное открытие.

Внутри базилозавра они обнаружили останки акул, разнообразных рыб, а также молодую особь другого доисторического кита Dorudon atrox. По мнению ученых, он стал добычей своего более крупного родственника. На это указывают следы, оставленные зубами базилозавра на черепе дорудона.

B. isis был грозным существом, обитавшим в период от 38 до 34 миллионов лет назад. Науке известны представители этого вида, достигавшие в длину 18 метров. Для сравнения, современные косатки вырастают до 5-7 метров в длину.

"Basilosaurus isis обладал длинными вытянутыми челюстями, вооруженными мощными заостренными зубами", - говорит ведущий автор исследования Манья Восс из Берлинского музея естествознания.

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