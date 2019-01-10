Хоккеистки РФ вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Женская сборная России пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в японском Обихиро. В четвертьфинале наша команда обыграла в серии буллитов Швейцарию - 2:1.

Россиянки вышли вперед в первом периоде - на 11-й минуте отличилась в большинстве Кристи Шашкина, и счет 1:0 сохранялся до последних минут. Однако незадолго до окончания основного времени матча канадки забросили ответную шайбу благодаря точному броску Лары Кристен.

В итоге победительниц пришлось определять в серии буллитов, где точнее оказались наши девушки. Победную шайбу забросила Елена Проворова.

В полуфинале Россия вновь сыграет с Канадой. Напомним, после поражения от канадок в заключительном матче группового этапа наша команда заняла в группе третье место и не вышла в полуфинал напрямую. Очередная встреча этих сборных состоится 12 января.