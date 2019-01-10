"Крид 2": плох тот боксер, который не мечтает стать русским

Наверняка вам всегда было интересно узнать, как сложилась судьба Ивана Драго после "Рокки 4". Так вот знайте. Крайне незавидно сложилась судьба Ивана Драго. Его постигло жестокое унижение. Он лишился всего: славы, карьеры, жены и даже родной страны. Изгнанный с позором из Матушки России, некогда грозный боец был вынужден обосноваться - страшно сказать! - на Украине.

А на Украине плохо. Серо, пасмурно, бесперспективно. Нищета и собаки. Ну, вы и сами в курсе, чего уж. Однако надежды Иван Драго не утратил. Он воспитал единственного сына тоже боксером, чтобы тот побил сына Аполло Крида и тем самым завоевал для них право вернуться в отчизну. Нехилая такая мотивация, бодрящая.

Адонис Крид тем временем только что наконец-то стал чемпионом и на радостях сделал предложение своей голосистой глухой подруге с огромными ногтями. Жить бы человеку да радоваться. Но тут как раз появляется в телевизоре Виктор Драго: выходи, чудище, биться будем! Очень некстати он с этим, конечно.

"Крид 2" - в большей степени сиквел не собственно "Крида", а "Рокки 4", не самой, мягко говоря, бесспорной части франшизы. К 1985 году серия давно пережила свои лучшие годы: уже в "Рокки 3" титульный герой бился с Мистером Ти и Халком Хоганом, а в "Рокки 4" и вовсе присутствовал, если вы запамятовали, разумный говорящий робот - настолько был нелеп этот фильм. Причем робот заметно превосходил в плане лексикона Дольфа Лундгрена. И это не говоря о совершенно маразматического уровня великодержавном американском пафосе.

Короче, надо держать в уме, что "Крид 2" - прямое продолжение заведомо идиотской вампуки с тремя "Золотыми малинами" за шиворотом. Идиотской - необязательно в плохом смысле, все-таки за то ее и полюбили. Но идиотской. "Крид 2" - тоже изрядно дурацкий, но в смысле плохом. Он просто невыносимо скучный.

Структурно картина делится на две больших части, каждая из которых увенчана большим боем. Бои - стандартные: этот ему бац, бац, тот в ответ бах, бабах, а этот из последних сил ка-а-ак даст. Ничего выдающегося, но сойдет. В остальном же, помимо "тренировочных нарезок", все настолько уныло, что даже драма семейства Драго, намеченная редким пунктиром (там далее еще метафоричный образ жестокой матери всплывает), выгодно поблескивает на фоне.

Вот помните, как Рокки Бальбоа в первом спин-оффе сначала отказался тренировать Адониса Крида, а потом согласился? Здесь он опять отказывается тренировать Адониса Крида, а потом соглашается. "- Я буду драться с Виктором Драго! - Ну ладно, только без меня. - Я дрался с Виктором Драго и проиграл. - Ну ладно, тогда я буду тебя тренировать", - как-то так. Плюс если в "Криде" у Рокки Бальбоа были проблемы со здоровьем, то в "Криде 2" проблемы со здоровьем не у Рокки Бальбоа. Совсем другое дело.

Очевидно, наиболее критичная промашка состоит в том, что антагонист теперь - украинец. То есть несколько ущербный. Не поймите неправильно: просто перед нами уже не битва супердержав, не столкновение идеологий, а всего лишь махание кулаками после драки 30-летней давности. Один обиженка против другого обиженки. Поэтому на протяжении нескольких сцен подряд нас пытаются убедить, что бой имеет драматическую подоплеку - в том числе используя фразу "бой имеет драматическую подоплеку". Именно так ведь строится хорошая драматургия - посредством втемяшивания в голову зрителя сути конфликта.

И хотя сцены на Украине, где Иван Драго гоняется за отпрыском на автомобиле по безлюдным улицам - такая суровая подготовка - напоминают русский ремейк "Воина" с Бондарчуком вместо Тома Харди и другим Бондарчуком вместо Ника Нолти, персонаж Лундгрена, по крайней мере, эволюционировал. Из молчаливого "злого русского" в "злого русского, разжалованного в украинцы и жаждущего мести, но обретающего нечто большее". А персонажи Сталлоне и Джордана как были фанерными болванчиками, так и остались. Иными словами, Драго, пусть и не буквально, не в плане спортивного результата, но все-таки победил. Ura, tovareeshchee!

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